Roma senz'anima: Zapata manda la Samp in orbita. Fischi dell'Olimpico

La Roma perde 1 a 0 contro la Sampdoria nel posticipo della 22^ giornata. Gli ospiti partono bene e schiacciano i padroni di casa. Prima dell'intervallo Alessandro Florenzi sbaglia un calcio di rigore. Nel finale Duvan Zapata gela l'Olimpico.

Parte bene la Doria, per nulla timida. Al 7' Ramirez su punizione scalda i guanti Alisson. Passano 100 secondi e Caprari sfiora l'incrocio dei pali. Al quarto d'ora Ramirez prima e Barreto poi chiamano Alisson agli straordinari. Al 27' è il turno di Zapata, ma è ancora il brasiliano a salvare la Roma. Buona Samp sempre però murata dall'ottimo Alisson.

Passata la paura la Roma mette la testa fuori dal guscio. Al 38' tiro di Under, mani di Bereszynski e calcio di rigore. Dal dischetto va Florenzi ma Viviano è super e para la conclusione. Passano 100 secondi e Viviano è ancora super parando su El Shaarawy. Al 43' ancora Samp, e ancora Alisson che con un doppio miracolo nega l'uno a zero a Caprari.

Ad inizio ripresa la Roma sfiora il gol ma Viviano, di faccia, para il tiro di Under. Al 54' bomba di Kolarov disinnescata da Viviano. Poco dopo buona azione della Roma con Florenzi, che trova El Shaarawy: il numero 92 trova Pellegrini che calcia di prima intenzione, ma Viviano si supera ancora. Giampaolo ha bisogno di nuove energie e cambia Caprari con Kownacki.

Di Francesco le prova tutte: Defrel, Antonucci e Perotti, per Pellegrini, Under e El Shaarawy. Risponde Giampaolo con Alvarez per Ramirez. Al minuto 81 passa la Samp con Zapata: gran cross di Murru sul secondo palo che taglia tutta l'area di rigore: pallone che arriva al colombiano, che spinge il pallone in rete. Sampdoria avanti. Il risultato non cambia: la Roma va ko. Fischia l'Olimpico.

Il tabellino di Roma-Sampdoria

Roma - Alisson 7,5; Florenzi 5, Manolas 5,5, Juan Jesus 5, Kolarov 5,5; Pellegrini 6,5 (70' Defrel 5), Strootman 5,5, Nainggolan 5; Under 6,5 (73' Perotti 6), Dzeko 5, El Shaarawy 6 (78' Antonucci 6). A disp: Skorupski, Lobont, Fazio, Moreno, Bruno Peres, Emerson, De Rossi, Gerson, Antonucci. All. Di Francesco.

Sampdoria - Viviano 7,5; Bereszynski 5,5, Silvestre 6,5, Ferrari 6, Murru 6,5; Barreto 6, Torreira 6,5, Linetty 5,5; Ramirez 6,5 (73' Alvarez 6); Caprari 6 (62' Kownacki 6), Zapata 7. A disp: Puggioni, Andersen, Regini, Strinic, Tomic, Sala, Capezzi, Verre, Quagliarella. All. Giampaolo

Marcatori: Zapata (S)

Ammoniti: Bereszynski (S), Kolarov (R), Florenzi (R)