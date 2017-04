Roma, i giallorossi pensano al futuro: ecco le date del ritiro estivo

La Roma per il terno anno consecutivo tornerà a Pinzolo, dove dal 7 al 14 luglio svolgerà il ritiro in vista della stagione 2017-18. I giallorossi disputeranno in Val Rendena anche due amichevoli, di cui la seconda nel pomeriggio del 14 luglio, prima del rientro nella Capitale.

"Siamo orgogliosi di poter annunciare il rinnovo di questo accordo di partnership, reso possibile grazie alla sinergia tra Trentino Marketing e le APT di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena, che permetterà alla nostra squadra di porre le basi per una stagione densa d’impegni e di emozioni per i nostri tifosi, in un contesto naturalistico tra i più suggestivi d’Italia", ha dichiarato Umberto Gandini, amministratore delegato del Club.