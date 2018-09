Ride Roma: il 14 ottobre il centro sarà chiuso al traffico, è festa della bici

In bici nel centro di Roma su strade interamente chiuse al traffico. È questa la grande novità della Campagnolo Roma VII edizione: Roma il 14 ottobre diventerà finalmente bici per tutti.



Chiunque abbia una bici, dai bambiniai i nonni, turisti inclusi, potrà godersi Roma in bici chiusa interamente al traffico, pedalando con i partecipanti della Granfondo Campagnolo Roma, In Bici ai Castelli e dell'Imperiale.



25 chilometri senza salite, la partenza dal Colosseo lungo i Fori Imperiali, il centro di Roma magicamente silenzioso percorso solo dalle bici, la Cristoforo Colombo incredibilmente senza auto, l’Ardeatina e infine l'Appia Antica ed il traguardo posto sotto lo splendido Arco di Druso.



I partecipanti alla Ride Roma verranno inseriti nella lista d'arrivo, riceveranno il sesterzio del finisher e potranno partecipare gratuitamente al pasta party. Le iscrizioni sono già aperte sul sito al costo di 15 euro per tutti coloro che abbiano più di 15 anni. Bambini e ragazzi fino a 14 anni possono partecipare gratuitamente. Pedala Ride Roma, il Colosseo ti aspetta! Le iscrizionio sono aperte a questo link