Roma, ecco la terza maglia: sarà indossata questa sera a San Siro contro il Milan

I giocatori giallorossi la indosseranno stasera per la prima volta a San Siro, contro il Milan. La terza maglia della Roma farà il suo esordio e tutti i tifosi giallorossi sperano di inaugurarla con una vittoria. La nuova terza maglia, infatti, sarà usata per le gare fuori casa e potrà essere acquistata su asromastore.com, su nike.com e presso tutti gli AS Roma Store a partire dal 12 settembre.

È stata presentata qualche ora fa. Colore principale: giallo. Tema: l’ineguagliabile ricchezza della storia della Città Eterna. L’idea si sviluppa attorno a una serie di mappe aeree che rappresentano i momenti cruciali della storia di Roma, dall’antichità fino ai giorni nostri, andando a formare un motivo del tutto singolare per questa maglia. Inserito in modo discreto all’interno di questo design, c’è anche il Lupetto di Gratton, storico marchio del club giallorosso.