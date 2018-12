Champions: i biglietti per Roma-Porto, le informazioni. Curve da 35 euro

E' iniziata la caccia al biglietto per Roma-Porto, gara di andata degli ottavi di Champions League in programma il 12 febbraio 2019. Il club di Trigoria ha annunciato che da oggi è iniziata la prelazione per gli abbonati Champions fino alle 23.59 di lunedì 7 gennaio 2019. La vendita libera dalle ore 10:00 di martedì 8 gennaio 2019. Le informazioni dal sito di As Roma.

Prezzi dei biglietti riservati agli abbonati UCL

Prezzi dei biglietti in vendita libera

PRELAZIONE ABBONATI UCL

Tutti i titolari di abbonamento UCL 2018/19 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto o scegliere un nuovo posto tra quelli disponibili in tutti i settori.



Per usufruire dello prelazione presso gli AS Roma Store, l’abbonato dovrà presentare la AS Roma Club Home o As Roma Card + Tagliando segnaposto.



L’accompagnatore adulto di minori di anni 14 potrà acquistare il tagliando dichiarando le generalità del minore o presentandone il codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione” avente i requisiti stabiliti nelle specifiche determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.



Non potrà essere esercitata la prelazione nei seguenti settori riservati alla Uefa: 3BS-3BD-2BS-5BS-5BL-5AD-5BD

PROMOZIONE PORTA UN AMICO