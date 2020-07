VIDEO | Roma-Parma 2-1, Fonseca finalmente può sorridere. Gli highlights

Soffre, ma alla fine tira un sospiro di sollievo la Roma. Per la vittoria, 2-1 sul Parma, e per aver interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive. I capitolini, sotto su rigore di Kucka al 6’, la ribaltano in quarto d’ora a cavallo tra primo e secondo tempo. Mkhitaryan segna e propizia il gol-rimonta di Veretout, ma la Roma non la chiude mai e alla fine soffre fin troppo.