RomaOstia è per tutti: 5 chilometri di corsa fino a Euroma2

Domenica 12 marzo non sarà festa soltanto per i runner che prenderanno il via per la Mezza Maratona più partecipata d’Italia. La RomaOstia permetterà a tutti di vivere una grande giornata di sport offrendo l’occasione anche ai neofiti e a coloro che amano correre in modo amatoriale e rilassato di essere protagonisti.

Contemporaneamente alla gara che porterà oltre 12000 atleti da Roma al mare si correrà la Euroma2Run non competitiva di 5 chilometri, che vedrà i partecipanti prendere il via subito dopo lo start della 21 km, intorno alle 9.35.

La prova amatoriale, senza cronometraggio e senza ordine di arrivo e proprio per questo aperta a persone di ogni età che hanno voglia di divertirsi in un contesto sportivamente ludico, si snoderà per le vie del quartiere Eur e si concluderà anche quest’anno all’interno del Centro Commerciale Euroma2.

Sarà possibile iscriversi alla Euroma2 Run, al simbolico costo di 10 euro fino all’11 marzo, giorno che precede la gara. Per tutti i partecipanti 5 km è prevista l’esclusiva maglia tecnica adidas che verrà consegnata al momento dell’iscrizione.

In questi giorni sarà possibile iscriversi recandosi:

- adidas Store Parchi Della Colombo, adidas Store Euroma2, adidas Store Cinecitta’2, adidas Store Via Del Corso. Dove sarà possibile anche ritirare il pettorale ed il pacco gara

- Flagship Store Cisalfa Piazza Guglielmo Marconi 18 ( Obelisco )

- Sport85 – c/o Centro Commerciale Euroma2

- LBM Sport – Via Tuscolana 187

- FOOTWORKS – Via Carlo Felice 13/15