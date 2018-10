Roma Ostia: per il settimo anno consecutivo la mezza maratona è Gold Label

Arriva per il settimo anno consecutivo, con grande soddisfazione da parte degli Organizzatori, la prestigiosa Gold Label, il marchio di eccellenza che la IAAF riconosce alla Huawei RomaOstia Half Marathon, annoverandola tra le gare podistiche più importanti a livello internazionale, unica in Italia a riceverlo tra il 2017 e il 2018. Un risultato importante e molto apprezzato, frutto del gran lavoro portato avanti negli anni sulla mezza maratona da sempre attenta alle esigenze dei partecipanti.

"Quello che abbiamo fatto nel corso degli anni, ben 45 a oggi, è cercare di soddisfare sempre i partecipanti. Metterli al primo posto, nelle condizioni di raggiungere il meglio sia dal punto di vista delle performance che delle emozioni provate. Ottenere la Gold Label IAAF ci costa molto, non solo in termini meramente economici ma anche di impegno nella logistica e nei vari settori della macchina organizzativa; da innamorato della corsa, come sono da sempre, il mio obiettivo primario è stato sempre l’organizzazione di una manifestazione che non trascurasse nulla". Queste le parole del Presidente Duchi.

Domenica 10 marzo è la data in calendario della prossima edizione, alla quale il Gruppo Sportivo Bancari Romani con RCS Sport sta lavorando da mesi. All’ultima gara interessanti sono stati i risultati registrati in termini di iscrizioni: 13.500 quelli della mezza maratona e 1.500 gli iscritti alla non competitiva. Galen Rupp, l’atleta di Portland che ha scritto il suo nome nell’albo d’oro con il tempo di 59’47” (a soli 5″ dal record statunitense), ha decisamente catturato l’attenzione sull’evento, specialmente da oltreoceano.

Si riparte quindi dalla 44ma edizione per un nuovo ed esaltante capitolo per la gara che collega Roma al mare, lungo un percorso di 21 km e 97 metri, classico di una mezza maratona.

Partenza dal Palalottomatica e arrivo alla Rotonda di Ostia: i primi 3 km e 600 metri si snoderanno all’interno del quartiere Eur, i restanti lungo via Cristoforo Colombo con l’arrivo a Ostia (piazzale Cristoforo Colombo). Un percorso misurato e certificato dalla Federazione. Le onde e le griglie in partenza rispetteranno lo schema consolidato negli anni scorsi: un criterio che assicura agli atleti l’assegnazione del numero di pettorale basata esclusivamente sulla base dei tempi ottenuti, dichiarati e controllati.