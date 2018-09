Roma Ostia 2019: la 45^ edizione si correrà il 10 marzo, al via le iscrizioni

La Huawei RomaOstia Half Marathon viaggia a grandi falcate, è il caso di dirlo, verso la 45^ edizione che si correrà il prossimo 10 marzo 2019. Sono ancora vive nella mente di tutti le immagini di quanto avvenuto con Galen Rupp. Lo scorso 11 marzo l’atleta di Portland ha nobilitato la gara e scritto il suo nome nell'albo d'oro.

Un percorso lungo 21.097 km e tra i più veloci al mondo, oltre che in Italia, sul quale il primo uomo ha sempre corso under 60 minuti, con un record del tracciato di 58:44, settima prestazione mondiale di sempre sulla distanza.

La mezza maratona “più partecipata e amata d’Italia”, insignita per sei anni consecutivi dalla IAAF con la prestigiosa Gold Label, il marchio di eccellenza delle corse su strada (unica manifestazione in Italia nel 2017 e nel 2018), si avvale da un anno della preziosa partnership di RCS Sport.

Tante le iniziative allo studio da parte dell'organizzazione. Un evento dalla lunga tradizione che negli anni ha sempre dimostrato di essere seria e affidabile, soprattutto di lavorare con la grande passione che ha per questo sport.

Come di consueto, l'organizzazione agevolerà e premierà i runner più tempestivi che prenoteranno il proprio pettorale. Per gli atleti che si iscriveranno entro giovedì 27 settembre, la quota di iscrizione è bloccata, come da 3 anni a questa parte, a 27 euro. Per iscriversi basta collegarsi al sito www.romaostia.it oppure presentarsi presso la sede del GS Bancari Romani.

Il percorso sarà veloce e filante, speculare a quello degli scorsi anni: con partenza dal Palalottomatica. I primi 3 km e 600 metri si snoderanno all’interno del quartiere Eur mentre i restanti lungo la via Cristoforo Colombo con arrivo sul Piazzale Cristoforo Colombo, la famosa Rotonda sul mare dei romani. Un percorso misurato e certificato dalla IAAF.