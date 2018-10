Mezza maratona Roma Ostia 2019: già 3200 gli atleti iscritti

Alle 24 del 27 settembre si è chiuso il primo "cancello" iscrizioni per acciuffare i primi pettorali della mezza maratona più partecipata d’Italia. 27 euro: questa la quota più bassa, uguale da tre anni. Sono 3200 gli atleti che già sono decisi a presentarsi il 10 marzo 2019 ai nastri di partenza.

"Ben ottocento di questi previdenti atleti, pari al 25% del totale, sono iscritti con la tessera 'Runcard' e questa credo sia la notizia più preoccupante per le società sportive della capitale, del Lazio e d’Italia", sottolineano gli organizzatori.

La classifica delle tradizionali società laziali più numerose è: Podistica Solidarietà 207, Bancari Romani 181, Amatori Villa Pamphili 148 e LBM Sport 121. La somma degli iscritti delle quattro società è pari a 657, nettamente inferiore ai tesserati Runcard.

"Il fenomeno dovrà essere oggetto di profonde riflessioni e importanti iniziative per impedire la Runcardizzazione a breve della maggioranza dei podisti italiani, con gravissimo nocumento per tutte le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno visto nell’organizzazione dell’attività dei propri tesserati, il motivo principale della loro esistenza e che hanno contribuito alla promozione dell’associazionismo sportivo, fenomeno che ha portato negli anni moltissimi ad avvicinarsi allo sport. Runcard, venduta ad un prezzo inferiore rispetto a quanto le società affiliate pagano il tesseramento alla stessa Federazione, di fatto fa concorrenza sleale non solo alle società appunto, ma, paradossalmente, anche a se stessa, visto che tantissimi di quelli tesserati fino allo scorso anno con una società, hanno spesso deciso di passare alla più economica runcard", dicono gli organizzatori.