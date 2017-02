RomaOstia: al via oltre 12mila podisti, 1200 gli stranieri

La RomaOstia del prossimo 12 marzo conferma gli straordinari numeri delle ultime edizioni. Al fatidico stop delle iscrizioni del 16 febbraio, sono 12523 gli iscritti alla Mezza Maratona più partecipata d’Italia di cui il 21,5% donne, con un trend in netta crescita rispetto allo scorso anno quando le presenze femminili raggiunsero il 19% del totale. Notevoli anche i numeri relativi agli stranieri che saranno al via in 1500.

Questi i paesi più rappresentati: Francia 170, Spagna 119, Gran Bretagna 116, Russia 88,Portogallo 85, Germania 57, Polonia 55, Olanda 55, Stati Uniti 40, Belgio 37, Brasile 30, Irlanda 25, Israele 20. In testa alla classifica di società ancora la Podistica Solidarietà con 591 iscritti, secondo il GS Bancari Romani con 502, terzi LBM con 408 seguiti da Amatori Villa Pamphili con 237 e da Cat Sport con 137. Insomma il Gotha delle società romane.



Sabato 25 febbraio, alle ore 10, ci sarà invece il secondo appuntamento presso il Flagship Store Cisalfa di Piazza Guglielmo Marconi 18 all’Eur per un coinvolgente allenamento leggero e per provare le scarpe adidas e il Run Watch M200 Polar in vista della RomaOstia mezza maratona e della Euroma2Run di 5 chilometri del prossimo 12 marzo.

L’allenamento, che prenderà il via alle 10.30, si svolgerà per le vie dell’Eur in compagnia dei pacemaker della RomaOstia e dei runner del GS Bancari Romani. Il terzo e ultimo appuntamento con l’allenamento presso il Flagship Store Cisalfa di Piazza Guglielmo Marconi, è previsto per sabato 4 marzo. In queste occasioni sarà possibile iscriversi alla 5 km Euroma2Run.