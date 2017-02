Roma Ostia 2017: superati 9000 iscritti

Mentre ci avviciniamo alla data della chiusura prevista per il 16 febbraio e le iscrizioni corrono velocemente ed hanno superato quota 9000, è di nuovo il momento di fare i conti con i tempi dichiarati, quelli che ciascun atleta inserisce all’atto dell’iscrizione e che il patron Luciano Duchi insieme all’esperto ultramaratoneta nonché responsabile dei Pacemaker Claudio Leoncini, controllano scrupolosamente.

La Romaostia è una gara nella quale si corre per ottenere il personal best: il percorso filante e veloce in caso di condizione meteo favorevoli è l’ideale. Per questo gli organizzatori ci tengono a far partire tutti nella griglia giusta, insieme a chi ha tempi vicini ai propri e che correrà agli stessi ritmi. Subito dopo aver varcato il tappeto, si può prendere il ritmo giusto, quello da tenere per tutti i 21 km e 0,97 metri.

Da quest’anno è possibile, se non si è partecipato nel 2016/2017 ad una mezza maratona, dichiarare un tempo ottenuto su una 10 km, che in questo caso verrà parametrato secondo la formula di previsione dei tempi ideata da Peter Riegel nel 1977.

Gli atleti hanno tempo fino al 20 febbraio per inserire o modificare il proprio tempo di accredito. I pettorali verranno assegnati in base ai tempi dichiarati e verificati, secondo la tabella sottostante (salvo importante mutamento del numero di iscritti). Una volta assegnato il pettorale personalizzato non si potrà modificare, ecco perché ciascuno deve verificare che il tempo di accredito sia esatto.

In caso di errori o integrazioni, è possibile inviare una mail a iscrizioni@romaostia.it

Aggiornata anche la classifica per numero di iscritti di ciascuna società. Ancora prima la Podistica Solidarietà, seguita dal GS Bancari Romani, terza LBM, quarta Amatori Villa Pamphili e quinta Cat Sport, insomma il gotha delle società podistiche romane.