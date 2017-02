Roma Ostia 2017, il 12 marzo si corrono gli oltre 21 chilometri lungo la Colombo

Domenica 12 marzo si correrà la 43esima edizione della RomaOstia Half Marathon - Gold label Iaaf, la mezza maratona più partecipata d'Italia. 21,97 chilometri lungo viale Cristoforo Colombo, lungo i quali si confronteranno migliaia di partecipanti, italiani e stranieri, molti dei quali presenze fisse nella Capitale per questa occasione.

Oggi l'evento è stato presentato in Campidoglio davanti all'assessore allo Sport di Roma Capitale Daniele Frongia: "Ricordo quando mio padre mi raccontava che negli anni '70 guidando sulla Colombo aveva destato la sua curiosità un piccolo gruppo di coraggiosi che correva verso Ostia. Oggi sono passati diversi anni e non si tratta più di un piccolo gruppo di persone, la mezza maratona Roma-Ostia è tra le competizioni podistiche più importanti d'Italia e richiama ogni anno una sempre più vasta comunità, italiana e internazionale, di runner ed è ammirata da tutta la Capitale. Un appuntamento che unisce i cittadini che si mettono in gioco provando a superare i propri limiti e che trascorrono così una intensa giornata all'insegna dello sport".

Dallo scorso anno la gara è aperta non soltano a chi corre ma anche ai fitwalkers, vale a dire agli amanti della camminata, per i quali le iscrizioni restano aperte fino al giorno precedente l’evento, salvo raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per tutti gli altri, le iscrizioni si chiudono il 16 febbraio, mente c’è tempo fino al 20 per inserire o modificare il proprio tempo di accredito.

Oltre alla competizione maggiore, c’è anche la proposta della Euroma2run, gara non competitiva di cinque chilometri che avrà il via dopo la partenza dell’ultima onda della mezza maratona. Il ritrovo è sempre al Palalottomatica; l’arrivo al centro commerciale Euroma2.

Il punto expo, luogo di ritrovo dove tutti i runners iscritti devono ritirare il pettorale e gli altri materiali per la gara, si trasferisce quest’anno nel Flagship Store Roma Cisalfa in piazza Guglielmo Marconi, che è aperto nei giorni antecedenti alla mezza maratona: giovedì 9 marzo dalle 15 alle 19, venerdì 10 marzo dalle 10 alle 19, sabato 11 marzo dalle 10 alle 20. Per informazioni e iscrizioni: www.romaostia.it.