RomaOstia 2017, vincono Adona e Cherono. Protagonista la non vedente Annalisa Minetti

Ancora un edizione straordinaria della RomaOstia, la 43^ che ha portato oltre 12mila entusiasti atleti a tagliare il traguardo posto alla Rotonda di Ostia. La gara, come da pronostico, è stata dominata dalla pattuglia di atleti africani che hanno imposto il loro ritmo sin dalle prime battute dopo lo start di partenza.

Sul traguardo Adola ha chiuso sotto l’ora, nel tempo di 59:18. Alle spalle del vincitore Justus Kangogo giunto in 59:31, suo nuovo personal best sulla distanza. Terzo gradino del podio per Peter Ndorobo.

Primo fra gli italiani Riccardo Passeri, 12° al traguardo di Ostia, che ha chiuso le sue fatiche in 1:06:11, al un passo dal suo record personale. Alle sue spalle Gualdi, Cominotto e Parisi giunti nell’ordine.

Molto bella la gara al femminile nella quale la favorita, la keniana Glady Cherono, è riuscita a rispettare il pronostico facendo il vuoto alle sue spalle arrivando con le braccia al cielo sul traguardo nel tempo di 1:07:01.

La connazionale Angela Tanui le ha fatto compagnia fino all’ultimo tratto di gara e si è piazzata alle sue spalle. Prima delle italiane, settima assoluta e seconda delle europee, Rosaria Console, che ha fatto registrare il tempo di 1:12:19, prestazione che acquista ancor maggior valore se si pensa che l’atleta delle Fiamme Gialle era al rientro dopo la maternità.

La RomaOstia ha visto ancora una volta protagonista sulle proprie strade Annalisa Minetti. La poliedrica atleta non vedente, vincitrice di un Festival di Sanremo, è andata ancora una volta al di la dei propri limiti cimentandosi per la prima volta sulla distanza della mezza maratona completando il percorso in 1:40:40, un tempo davvero eccellente, che la proietta ai vertici mondiali della propria categoria.

Parallelamente alla Mezza Maratona oltre 1200 runners si sono cimentati sulle strade dell’Eur nella Euroma2Run, la non competitiva di 5 chilometri snodatasi per le vie dell’Eur e conclusasi nel Centro Commerciale Euroma2. Una festa nella festa che ha visto la partecipazione di tanti neofiti che certamente, dopo una giornata così, continueranno nel loro percorso nelle corse su strada.