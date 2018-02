RomaOstia 2018: non solo mezza maratona, c'è anche la gara da 5 chilometri

Alla Huawei Roma Ostia non solo si vola, ma si impara anche a volare. Per chi ancora non se la sente di affrontare una mezza maratona c’è la 5 km Euroma2Run, una gara non competitiva aperta a tutti e dedicata agli appassionati che vogliono condividere la loro gioia di correre e vivere una domenica di festa insieme a migliaia di altri runners, sognando magari di arrivare a percorrere il prossimo anno la half marathon.

La mattinata, con il ritrovo al Palalottomatica, inizierà alle 9 con un riscaldamento collettivo; poi, subito dopo la partenza dell’ultima onda della mezza maratona, inizierà la corsa di cinque chilometri che da via Cristoforo Colombo, attraverserà il Laghetto dell’Eur, costeggerà la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che apparirà bianca e maestosa sullo sfondo, e poi ancora via dei Primati Sportivi, lambendo quel che è rimasto della struttura che ospitò le gare di ciclismo su pista dei Giochi di Roma 1960: il Velodromo Olimpico.

A questo punto, i partecipanti della Euroma2 Run procederanno sulla strada verso il centro commerciale Euroma 2 dove ad attenderli ci sarà la meritata medaglia dedicata all’evento.

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 10 marzo e si possono perfezionare anche al Villaggio Casa Huawei RomaOstia allestito al Salone delle Fontane i giorni 8-9-10 marzo.