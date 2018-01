RomaOstia: già in 7000 al via, ecco come iscriversi

Sono già 7000 gli atleti che si sono iscritti alla 44^ edizione della mezza maratona Huawei RomaOstia, in calendario il prossimo 11 marzo. Anche quest’anno, stando alle previsioni ed alle richieste, i partecipanti dovrebbero avvicinarsi alle 12500 unità, con un notevole incremento per quel che concerne il numero degli stranieri (che lo scorso anno furono circa il 10%) e delle donne (21,5 % nell’edizione 2017) in gara.



Tutte le emozioni dei partecipanti verranno sugellate dalla bellissima medaglia riservata agli atleti che taglieranno il traguardo sul Lungomare. Medaglia che sugella anche la partnership della RomaOstia con Huawei, che sarà title sponsor nonché official timing della manifestazione per tre anni. Una collaborazione importante che rafforza il valore della manifestazione inventata da Luciano Duchi, che dopo 44 anni di storia corre sempre più veloce raggiungendo importanti traguardi.



Sul retro della medaglia l’incisione 'Make it possible' per celebrare l’opportunità per la RomaOstia come per tutti i partecipanti, di raggiungere importanti traguardi!



La RomaOstia , che si correrà nella domenica successiva a quella delle elezioni politiche calendarizzate il 4 marzo, mantiene dunque inalterato il suo fascino e la sua risonanza mondiale ( la Iaaf l’ha insignita, unica gara in Italia, della Gold Label) che quest’anno saranno implementati dal rapporto di stretta collaborazione con RCS Sport con il quale i Bancari Romani hanno recentemente sottoscritto un accordo di partnership. Per iscriversi basta andare su www.romaostia.it entro il 15 febbraio.