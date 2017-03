Roma-Napoli, probabili formazioni: dubbio Perotti-Salah

La Roma affronta il Napoli nell'anticipo della 27^ giornata di Serie A. La squadra di casa ha vinto le ultime quattro gare di campionato, segnando 13 gol e in casa i giallorossi hanno portato a 15 la loro striscia record di successi consecutivi. La squadra di Maurizio Sarri, invece, ha subito gol in nove delle ultime 10 partite di campionato e rispetto alla 26^ giornata della scorsa Serie A ha concesso otto reti e 26 tiri nello specchio in più.

QUI ROMA - Nainggolan ha preso una botta in Coppa Italia contro la Lazio e ha lasciato lo stadio zoppicante, ma ha rassicurato tutti. Rispetto alla gara di campionato con l'Inter, Emerson dovrebbe tornare al posto di Juan Jesus, mentre Perotti, in buona forma, spinge per una maglia e insidia Salah.

QUI NAPOLI - Dopo il turnover dello Stadium, Sarri darà vita ad una sorta di "restaurazione" con novità sulle fasce, dove Hysaj e Ghoulam riprenderanno il posto di Maggio e Strinic, a centrocampo, visto che Zielinski è favorito su Rog e le condizioni di Allan restano da valutare, ma soprattutto in attacco perché Mertens pare destinato a giocare titolare in luogo di Milik.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Emerson Palmieri; Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Spalletti.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Sarri.