Roma-Napoli 2-1, le pagelle: Pastore, vai così! Dzeko uomo-squadra, a Kluivert manca il gol

La Roma supera il Napoli per 2-1 e sale così al terzo posto in classifica con 22 punti, in attesa dell'Atalanta (21 punti) che giocherà domani contro il Cagliari. Zaniolo firma il vantaggio giallorosso, Kolarov fallisce il raddoppio su rigore per merito di uno strepitoso Meret, che invece nulla può sul secondo rigore, trasformato da Veretout nel secondo tempo. Come se non bastasse pali, traverse, partita sospesa al 68' per cori discriminatori e, al 95', l'espulsione di Cetin.

Le pagelle della Roma

PAU LOPEZ 6,5: Meno impegnato del pari ruolo, ma sempre attento

SPINAZZOLA 7: Assist-man e molto di più

CETIN 5,5: Bene fino alla fine, rovina tutto in due minuti

SMALLING 7: Che riscatto sia!

KOLAROV 5,5: Pesa l'errore dal dischetto

MANCINI 6,5: Quantità e qualità

VERETOUT 8: Sale in cattedra nella ripresa

ZANIOLO (FUORI ALL'81') 8: Straripante

PASTORE (FUORI ALL'89') 7 : In forte, netta, grande crescita

KLUIVERT (FUORI AL 77') 6,5: Gli manca solo il gol

DZEKO 6,5: Uomo-squadra, anche durante la sospensione per cori razzisti

PEROTTI (DENTRO AL 77'): sv

ÜNDER (DENTRO ALL'81'): sv

SANTON (DENTRO ALL'89'): sv

Le pagelle del Napoli

MERET 8: Tiene in gara i suoi finchè può

DI LORENZO 6: Smalling gli nega un gol fatto

MANOLAS 6: Limita i danni

KOULIBALY 5,5: Impreciso

MARIO RUI 4: Regala il secondo rigore

CALLEJON 4 (FUORI AL 58'): Regala il primo rigore

ZIELINSKI 6,5: Sempre vivace

FABIAN RUIZ 5,5: Cresce un po' nella ripresa

INSIGNE (FUORI ALL'83') 5: Un bel tiro e nulla più

MERTENS (FUORI AL 65') 7: Guizza ma non frizza

MILIK 7: Trova un gol, ma ne sbaglia un'altro

LOZANO (DENTRO AL 58') 7: Cambia marcia al Napoli

LLORENTE (DENTRO AL 65') 5,5: Compitino scarso

YOUNES (DENTRO ALL'83'): sv