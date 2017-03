Incubo Roma: Mertens fa godere Napoli, altro ko dopo il derby

La Roma perde 2 a 1 contro il Napoli, nell'anticipo della 27^ giornata di Serie A. Partono bene i partenopei che, dopo 26 minuti, passano con un bel gol del solito Dries Mertens. Ad inizio ripresa è sempre il belga a raddoppiare per gli ospiti. Nel finale espulso Maurizio Sarri e inutile gol di Kevin Strootman. Continua l'incubo giallorosso dopo il ko nel derby contro la Lazio.

PRIMO TEMPO - Si gioca subito a grandi ritmi all'Olimpico. Al minuto 11 primo guizzo della Roma con Dzeko che fa la sponda per Nainggolan: facile per Reina. Risponde il Napoli con Hamsik per Mertens, ma il colpo di testa del belga è alto.

La due squadre che si rispettano, faticano però a guadagnare metri complici anche i diversi errori fatti sulle trequarti avversarie.

Al 22' gol annullato alla Roma per un mani di Perotti. Tre minuti dopo risponde Callejon: conclusione dalla distanza con Szczesny controlla con lo sguardo il pallone che finisce fuori.

Al 26' Mertens gela l'Olimpico. Hamsik imbecca il belga che si infila tra i difensori, di fronte a Szczesny non sbaglia con un tocco sotto che beffa il portiere avversario. Azzurri in vantaggio. La Roma, colpita, prova a reagire ma il tiro di Strootman è alto. La squadra di Spalletti, tuttavia, fatica a cambiare marcia. Al 39' protesta il Napoli per un gol annullato a Mertens a causa di un fallo su Fazio. Decisione giusta dell'arbitro.