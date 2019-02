Roma-Milan: probabili formazioni, finalmente torna De Rossi

La Roma affronta il Milan nel big match della 22^ giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi sono chiamati al riscatto dopo l'ulimiliazione subita in Coppa Italia. Di Francesco però dovrà fare a meno di mezzo centrocampo. Cristante e Nzonzi, squalificati, lasciano spazio a Pellegrini e, soprattutto, al rientrante De Rossi.

Zaniolo non si cambia, mentre Santon dovrebbe spuntarla su Karsdorp per la maglia di terzino destro, con Kolarov a sinistra e il ritorno al centro di Fazio accanto a Manolas In attacco sarà avanzato Florenzi, che assieme a Zaniolo ed El Shaarawy agirà alle spalle del centravanti Dzeko.

Nel Milan, dopo lo scoppiettante esordio in Coppa Italia, Piatek si prende una maglia da titolare anche in campionato con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra. A centrocampo spazio a Paquetá, Bakayoko e Kessié. Ancora out Caldara.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Lo. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!