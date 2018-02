Roma-Milan, probabili formazioni: Bruno Peres scalpita e vuole giocare

La Roma ospita il Milan nel posticipo della 26^ giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite interne di Serie A, proprio la più recente contro il Benevento, e di contro si trova i terribili ragazzi di Gattuso che sono in serie positiva e viaggiano lanciati verso L'Europa.

Le ultime dai campi

Di Francesco nel tridente d'attacco, dietro all'ariete Dzeko, El Shaarawy parte avvantaggiato su Perotti , il turco Under non si tocca. In dubbio Florenzi, potrebbe toccare a Bruno Peres. Ancora panchina per Schick e Gonalons. Nel Milan dubbi sui terzini e sul centravanti: Kalinic è di nuovo convocato, ma il tecnico potrebbe preferirgli Cutrone. André Silva terza scelta. In mezzo, Kessie, Biglia e Bonaventura.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Pellegrini; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso