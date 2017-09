Roma-Milan, probabili formazioni: Florenzi attaccante

La Roma affronta il Milan nella 7^ giornata di Serie A. I giallorossi possono allungare il proprio record di vittorie esterne in Serie A: attualmente la serie è di nove, in cui hanno segnato in media 3.2 gol a partita.

Le ultime da casa Milan

In ballottaggio per un posto sulla fascia destra di centrocampo Abate e Borini. Probabili titolari anche Bonaventura e Rodriguez. Al fianco di Kalinic, ecco André Silva. Da valutare Calhanoglu, in gruppo Montolivo e Calabria.

Le ultime da casa Roma

Forfait di Defrel e Perotti. Con Dzeko, nel tridente d'attacco, Di Francesco farà giocare El Shaarawy e avanzerà Florenzi. Terzino destro Bruno Peres. Apparso recuperabile Hector Moreno dopo l'edema muscolare lamentato a inizio settimana.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Silva, Kalinic. All. Montella

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Sharaawy. All. Di Francesco