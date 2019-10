Roma-Milan 2-1, le pagelle: Cetin esordisce con personalità, per Pastore 90' ad alto livello

La Roma batte il Milan per 2-1 nell'incontro di Serie A disputato dalle 18 all'Olimpico. Dzeko e Zaniolo firmano la vittoria dei giallorossi che approfittano anche di alcuni errori del Milan. Di Hernandez il temporaneo pareggio rossonero.

Le pagelle della Roma

PAU LOPEZ 6: Sul gol sopreso dalla deviazione

SPINAZZOLA (FUORI AL 65') 6,5: Motorino

SMALLING 6,5: Difende bene e quasi segna, sfortunato sul gol subito

FAZIO 6: Muro

KOLAROV 6: Tiene a bada Suso

MANCINI 6,5: Fa la differenza, ma sbaglia un gol facile

VERETOUT 6,5: Ordine

ZANIOLO (FUORI ALL'83') 7: Gol, bacio e prestazione

PASTORE 7: 90 minuti ad alto livello

PEROTTI (FUORI AL 53') 6,5: Finché ne ha, è pericoloso

DZEKO 8: L'uomo mascherato domina e segna

ANTONUCCI (DENTRO AL 53') 6: Tanta voglia

CETIN (DENTRO AL 65') 6,5: Esordisce con personalità

SANTON (DENTRO ALL'83'): sv

Le pagelle del Milan

DONNARUMMA 7: Tiene in partita la squadra

CONTI (FUORI Al 52') 5: Inizia bene, poi cala troppo

MUSACCHIO 5,5: Nervoso

ROMAGNOLI 5,5: Poca sicurezza

HERNANDEZ 7: Una costante spina nel fianco

BIGLIA (FUORI AL 72') 5: Non la sua migliore partita

KESSIE 5: Solo tanta corsa

PAQUETA (FUORI AL 63') 5: Insufficiente

SUSO 5: Chi l'ha visto

CALHANOGLU 6,5: Ci prova fino alla fine

LEAO 5,5: Troppo poco

CALABRIA (DENTRO AL 52') 4,5: Entra e regala il secondo gol alla Roma

PIATEK (DENTRO AL 63') 5,5: Non punge

BENNACER (DENTRO AL 72') 5,5: Non cambia l'inerzia della gara