Il Milan affossa la Roma: Di Francesco sbaglia le scelte, l'Olimpico fischia

La Roma perde 2 a 0 contro il Milan nel posticipo della 26^ giornata di Serie A. All'Olimpico va in scena una partita molto tattica. A sbloccare la gara ci pensa il solito Patrick Curtrone nella ripresa. Poco dopo Davide Calabria raddoppia e condanna i giallorossi che scivolano al quinto posto, a 1 punto dall'Inter e 2 dalla Lazio.

Si gioca a ritmi discreti e, nonostante qualche errore, la gara è gradevole. Il primo sussulto, al 4', è di Under: sinistro dal limite improvviso, Donnarumma si distende e manda in corner. Poco dopo Schick lancia Perotti: tiro dell'argentino debole, para Donnarumma. Il Milan, però, non si nasconde e quando può attacca in contropiede. La partita è equilibrata e bloccata, così le occasioni latitano.

Ad inizio ripresa, a sorpresa, il Milan passa. L'autore, neanche a dirlo, è Curtrone. Assist di Suso, errore di Manolas e gol del Milan. La Roma subisce il colpo. Kessie e Calhanoglu così impegnano ancora Alisson. Di Francesco allora cambia con Dzeko per Nainggolan. Gattuso mette Kalinic e il croato prima impegna Alisson poi persca Calabria che con un tocca firma il gol del 2 a 0 Milan. Nel finale i tentativi della Roma sono tutti velleitari. Vincono i rossoneri. E' crisi per la squadra di Di Francesco.

Il tabellino di Roma-Milan

Roma (4-2-3-1): Alisson 6,5; Bruno Peres 5, Manolas 5, Fazio 6,5, Kolarov 5,5; Pellegrini 5,5 (80' Gerson sv), Strootman 6; Under 5,5 (75' Defrel sv), Nainggolan 5 (64' Dzeko 6), Perotti 5,5; Schick 6,5. A disposizione: Lobont, Skorupski, Jesus, Capradossi, De Rossi, Florenzi, Gerson, Silva, El Shaarawy. All.: Di Francesco

Milan (4-3-3): Donnarumma 6,5; Calabria 6,5, Bonucci 6,5, Romagnoli 7, Rodriguez 6; Kessie 6,5, Biglia 5,5, Bonaventura 6 (89' Montolivo sv); Suso 6,5 (82' Borini sv), Cutrone 7 (67' Kalinic 6,5) Calhanoglu 6. A disposizione. Guarnone, Donnarumma, Mauri, Silva, Gomez, Zapata, Abate, Musacchio, Locatelli. All.: Gattuso.

Marcatori: Cutrone (M), Calabria (M)