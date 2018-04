Roma-Liverpool: è la semifinale di Champions, l'ultimo ostacolo verso Kiev

Sarà Roma-Liverpool la semifinale della Champions League 2017/2018. L'andata sarà all'Anfield Road, il ritorno all'Olimpico come contro lo Shakthar e contro il Barcellona. L'eventuale finale, invece, in "trasferta" e non in casa come nella sconfitta del 1984.Un segno del destino.

A deciderlo è l'urna di Nyon. La prima gara si giocherà martedì 24 aprile, mentre il ritorno il 2 maggio. Il calendario esatto verrà confermato nel pomeriggio del sorteggio. In palio c'è la finale di sabato 26 maggio all'Olimpiyskyi stadium, Kiev.

Le date: Liverpool-Roma il 24/4. All'Olimpico il 2/5

24/4: Liverpool-Roma

25/4: Bayern Monaco-Real Madrid

1/5: Real Madrid-Bayern Monaco

2/5: Roma-Liverpool

🗓️Ora sì che potete organizzarvi 25 aprile e 1 maggio!🗓️



Ecco le date ufficiali della semifinale di @ChampionsLeague tra #ASRoma e @LFC #UCLDraw pic.twitter.com/32t0ygeFJT — AS Roma (@OfficialASRoma) 13 aprile 2018

L'avversario della Roma: ecco il Liverpool

Il nome dei Reds inevitabilmente il nome riporta alla mente dei romanisti la notte del 30 maggio 1984, quando i sogni champions si infransero a 11 metri dal traguardo. La squadra di Jurgen Klopp ha corsa e talento, ha eliminato una delle favorite (il City) e può contare sulla stagione da urlo di Mohammed Salah: per l'ex giallorosso 39 gol e 13 assist in 44 partite, che ne fanno uno dei cecchini più temuti d'Europa.

Di contro, il Liverpool, in Premier come in Champions, ha vissuto una stagione con alti e bassi, ha un attacco super nonostante la partenza di Coutinho (con l'egiziano ci sono Firmino e Manè) ma una difesa così così, che ha perso per infortunio il centrale camerunense Matip e incassato finora 49 reti.

Di Francesco: "Obiettivo finale"

Dopo la grande rimonta contro il Barcellona, la festa in città (qui il video) ed il bagno di James Pallotta nella fontana di piazza del Popolo, la Roma ci crede. Eusebio Di Francesco, al sito ufficiale della Uefa lo dimostra: "Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. In qualità di tecnico critiche e complimenti sono di mia competenza, ma voglio guardare avanti. Possiamo raggiungere la finale, questo è l'obiettivo". Un solo ostacolo è rimasto.

L'ultima semifinale della Roma nel 1984

Per il club di Trigoria questa è la seconda semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League della sua storia. E' l'unica squadra a non aver subito gol in casa in questa Champions ed il sogno è quello di vincerla. Altra curiosità sta nel fatto che la Roma ha perso la gara d'andata sia agli ottavi che ai quarti di questa Champions League: prima squadra a farlo dal Monaco 2003/04 ma nessuna squadra lo ha fatto tre volte di fila ottavi, quarti e semifinali.

The last time we reached the semi-finals in Europe, seven of the starters went on to become #ASRoma Hall of Famers... 💛🐺❤️ pic.twitter.com/PWJJofMf0F — AS Roma English (@ASRomaEN) 13 aprile 2018

Inoltre la Roma, che ha usato solo 19 giocatori in questa Champions League, meno di ogni semifinalista, potrebbe diventare la sesta squadra di una capitale nella moderna Champions League a raggiungere la finale: Ajax, Real Madrid, Arsenal, Chelsea e Atletico Madrid le altre.