Scontri Liverpool-Roma, Uefa minaccia punizioni dure

L'Uefa è "scioccata" per gli incidenti di ieri a Liverpool nei quali è rimasto ferito seriamente un sostenitore dei Reds aggredito da un gruppo di tifosi della Roma e auspica "provvedimenti severissimi". È questo il senso di una nota della federazione europea che definisce "vile" l'attacco avvenuto prima della semifinale di Champions.

La polizia britannica ha arrestato due giovani tifosi della Roma di 25 e 26 anni per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro.

Uefa minaccia duri provvedimenti

"Il nostro pensiero - fa sapere l'Uefa - ora è rivolto alla vittima e alla sua famiglia. Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità". La federazione del calcio europeo"è in attesa di ricevere i referti completi di quanto avvenuto "prima di decidere sui possibili provvedimenti disciplinari". La Roma rischia una multa, oppure il divieto di trasferta per i propri tifosi nelle prossime partite ma anche nella missione più estrema il rischio porte chiuse.

La nota della Roma sugli scontri di Liverpool

L'AS Roma "condanna nella maniera più dura possibile l’aberrante comportamento di una ristretta minoranza di tifosi in trasferta che, coinvolti negli scontri con i sostenitori del Liverpool nel prepartita di ieri, hanno arrecato vergogna al club e alla stragrande maggioranza dei romanisti che hanno avuto una condotta esemplare ad Anfield".

"Non c’è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool FC, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti al tifoso del Liverpool ricoverato in ospedale e alla sua famiglia", conclude il club.