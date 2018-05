Roma credici! Di Francesco: "Rimontiamo il Liverpool". Nainggolan: "Pronto a far gol"

Eusebio Di Francesco è stato chiaro: "La Roma vuole una grande rimonta. Il Liverpool è una squadra diversa rispetto al Barcellona, servirà grande attenzione". E poi ancora "Dzeko ha le qualità per guidare la rimonta e prendersi le responsabilità". Al suo finaco Radja Nainggolan che ha detto che segnerà lui.

Insomma la Roma vuole la finale di Kiev e sogna l'impresa in Champions League. "Secondo voi andiamo a giocare una semifinale di Champions davanti a 70mila persone in modo arrendevole?". Di Francesco sa che sarà difficile ma è sicuro. Lo dice lui, lo dice anche il Ninja che lo affianca nella sala stampa dell’Olimpico, come prima di Roma-Barça. Scaramanzia? Forse.



"Non ho mai segnato in Champions, magari mi sblocco domani. Proveremo a fare un'altra rimonta, seppur molto complicata. Ma io so che vincere qui sarebbe bellissimo e sono fatto così: non mi è mai piaciuta la strada più semplice", ha detto l'ex Cagliari. A centrocampo, con lui De Rossi e forse Pellegrini. Strootman infatti probabilmente non ci sarà.

"La nostra forza deve essere quella di provare ad arrivare in finale a Kiev, cercherò di caricare ancora di più questi ragazzi perché possiamo fare qualcosa di davvero grande", ha aggiunto Di Francesco che potrebbe puntare anche su El Shaarawy. Nel Liverpool, invece, pochi dubbi. Wijnaldum titolare dopo la bella gara d'andata. Con lui Henderson e Milner. Davanti il tridente delle meraviglie Salah, Firmino, Manè.

Le probabili formazioni di Roma-Liverpool

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Manè.