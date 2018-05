"Dateci quel rigore": da Monchi e Fazio, tante le proteste. La moviola di Roma-Liverpool

La Roma batte il Liverpool 4-2 all'Olimpico ma viene eliminata in Champions League a un passo dalla finale. Lo stadio Olimpico a fine partita si alza però in piedi ad applaudire la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, protagonista comunque di una campagna europea che sulla sponda giallorossa del Tevere mancava da oltre 30 anni.

Grande però il rammarico. Diversi gli episodi dubbi nella semifinale di ritorno. Per i giallorossi infatti ci sarebbero due rigori a favore non fischiati. Il primo episodio controverso arriva al 26° in occasione del secondo gol del Liverpool quando Van Dijk sembra ostacolare irregolarmente Dzeko che serve inavvertitamente Wijnaldum che batte così Alisson da pochi passi.

Nella ripresa i due rigori non fischiati ai giallorossi: al 49° ancora protagonisti Dzeko e Van Dijk. In questo caso il secondo tiene in gioco il primo che poi subisce fallo da Karius, sarebbe rigore e almeno giallo per il portiere, ma l'arbitro fischia un fuorigioco più che dubbio su segnalazione del guardalinee.

Al 63° il rigore appare ancora più netto perché Alexander-Arnold para con la mano, a braccio molto largo, un tiro di El Shaarawy a botta sicura da pochi passi, anche in questo caso sarebbe massima punizione più espulsione del terzino inglese, ma l'arbitro decide diversamente. Col Var sarebbe stato rigore e rosso.

Amarezza anche tra i tessati. Federico Fazio a Premium Sport è stato chiaro: "Abbiamo giocato benissimo, peccato per oggi: c'erano due rigori clamorosi. Anche tre di recupero sono pochi ma va bene così. Dobbiamo pensare positivo, prendere le cose buone fatte al di là dei rigori che non ci sono stati dati".

Più duro Monchi, ds della Roma: "Là abbiamo preso un gol in fuorigioco, qui c'erano due rigori ed un rosso. Penso sia il momento di alzare la voce, ma non solo la Roma: tutto il calcio italiano, visto anche cosa è successo alla Juve. Qui si gioca con il cuore di tutti noi che lavoriamo e dei tifosi. Dobbiamo fare i complimenti al Liverpool ma ci sono molte cose da analizzare. Il VAR è fondamentale contro certi errori".