Roma-Liverpool, 27 ore di fila per un biglietto tra cori da stadio e sogni da Champions

Le strade di Roma come l'Olimpico. La passione davanti al Roma store sognando un posto in prima fila per fare la storia

I primissimi tifosi hanno aspettato quasi 30 ore per un biglietto della semifinale di Champions League. All'Olimpico il 2 maggio, per Roma Liverpool è da giorni caccia ai biglietti. E davanti ai Roma Store si sono ritrovati la maggior parte dei supporter giallorossi pronti a tutto per accaparrarsi un posto allo stadio. In viale Marconi erano quasi 300. Ma il punto vendita, come altri non centrali della Capitale, ha registrato blocchi e rallentamenti al circuito di rilascio dei ticket. Il risultato? Il primo tagliando è stato emesso quasi tre ore dopo l'apertura.