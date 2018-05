Roma Liverpool, la Curva Sud pronta alla rimonta: "Provarci non costa nulla, arrendersi costa la dignità"

C'è trepidazione in città, sponda giallorossa, con i tifosi dell'As Roma che contano le ore per l'inizio del match che vedrà la società capitolina giocarsi l'accesso alla finale di Uefa Champions League che si disputerà a Kiev il prossimo 26 maggio. Una impresa storica, quella a cui sono chiamati i ragazzi di mister Eusebio Di Francesco, usciti con una sconfitta per 5 a 2 nella gara d'andata giocata contro il Liverpool all'Anfield Road. Ma se il tecnico giallorosso e la società di Trigoria credono alla rimonta, il valore aggiunto dell'As Roma sarà il tifo dei suoi spettatori, con un impianto gremito dove sono attesi oltre 65mila spettatori.

Curva Sud per Roma Liverpool

Così se Monchi sulle pagine social dell'As Roma, ha lanciato l'iniziativa "Coloriamo la città di giallorosso", i tifosi della Curva Sud, cuore pulsante del tifo romanista, avevano già cominciato ad invitare tutto lo stadio a cantare per tutti i 90 minuti ed oltre. Lo hanno fatto nel più classico dei modi, con un comunicato diffuso sabato scorso nel corso del match di campionato giocato fra Roma e Chievo Verona e poi divulgandolo ai più sulle pagine social.

"Forza Roma, si può fare"

Chiaro, senza fronzoli, questo il comunicato integrale della Curva Sud in vista della partita di stasera: "Eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo al punto in cui non abbiamo nulla da perdere, abbiamo nuovamente bisogno di una rimonta. Davanti agli occhi c’è ancora la gioia della partita contro il Barcellona, bene, levatevela, perché non basterà a passare il turno. Mercoledì porta allo stadio la tua sciarpa, la tua bandiera, porta ciò che più ti appartiene da Romanista. Coloriamo ogni spazio. Porta la tua voce, non negarla quando ti verrà chiesto di alzarla. Sarai concentrato sulla partita, lo sappiamo, lo siamo tutti. Vorresti giocare per dare il tuo supporto alla squadra, lo sappiamo, lo vorremmo tutti. Eppure solo cantando e tirando fuori tutto ciò che hai dentro potrai davvero far parte di quegli undici ragazzi in campo. La curva inizia il coro, le tribune e i distinti lo seguano sempre, non immaginate la differenza che farà. Sii parte di quel qualcosa che si vive e non si spiega, la voce torna, una semifinale cosi. non si può sapere. Mercoledì può finire un sogno, che é la rivincita dei nostri padri e la storia dei nostri figli, se vogliono prendercelo, devono venire a togliercelo dalle mani, perché noi saremo lì a proteggerlo, in tanti, in tutti. Con chi vuole crederci, con chi, lontano da ogni razionale ragionamento, darà comunque tutto ciò che può dare, consapevole che è l’unica cosa da fare. Provarci non costa nulla, mentre arrendersi costa la dignità. Perché se noi non siamo abituati a certi palcoscenici, loro non sono abituati all’amore di Roma. Non servono allenatori, non servono critiche, non servono lamenti. Vogliamo solo la tua voce e quella sana incosciente speranza che ogni romanista ha dentro di sé e che ci fa dire: FORZA ROMA, SI PUO’ FARE".