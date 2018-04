Roma-Liverpool: le informazioni sui biglietti, caccia al tagliando per l'Olimpico

E' già febbre da Roma-Liverpool. Neanche il tempo di analizzare il sorteggio di Champions League che il club di Trigoria ha già pubblicato sul proprio sito ufficiale che coordinate per l'acquisto dei tagliandi della gara di ritorno del 2 maggio all'Olimpico. A partire dalle ore 16 di oggi venerdì 13 aprile sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Liverpool, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 2 maggio alle 20:45.

I Roma Store già sono stati presi d'assalto ed iniziano le prime file. A parte le quote riservate agli abbonati, ogni persona può richiederne in vendita libera al massimo 4, per ogni biglietto serve la fotocopia del documento di identità. La vendita sarà possibile anche online.

Di seguito le modalità di vendita.

FASE 1 (DALLE ORE 16.00 DI VENERDÌ 13, ALLE ORE 23.59 DI MARTEDÌ 17 APRILE 2018):

La prevendità sarà riservata ai titolari dell'Abbonamento a 3 gare di UCL per la stagione 17-18 su tutti i posti disponibili (con conferma del proprio posto*) e ai titolari dell'Abbonamento di campionato per la stagione 17-18 (con conferma del settore*), alle speciali tariffe a loro riservate, presso tutti i punti vendita abilitati o tramite il link che sarà fornito dal sito www.asroma.com.

I possessori di abbonamento campionato Home non potranno esercitare la prelazione sul canale web.

FASE 2 (DALLE ORE 10.00 DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018)

La vendita libera sarà disponibile presso tutti i punti vendita abilitati o tramite il sito www.asroma.com.

PREZZI RISERVATI AGLI ABBONATI 3 GARE UCL/CAMPIONATO 17-18

UNDER 14 FAMIGLIA: Per i nati dal 1/1/2004 in poi.

PREZZI VENDITA LIBERA

PUNTI VENDITA ABILITATI

AS ROMA STORE

Via del Corso 25/27 , Tel. 06/64521066 – Orari: 10.00/19.00.

, Tel. 06/64521066 – Orari: 10.00/19.00. Piazza Colonna 360 , Tel. 06.69200642 – Orari: 10.00/19.00.

, Tel. 06.69200642 – Orari: 10.00/19.00. Centro Commerciale “ROMA EST” , Tel. 06/22510448 – Orari 10.00/21.00.

, Tel. 06/22510448 – Orari 10.00/21.00. Viale della Primavera 23 , Tel. 06.25204327 - Orari: 10.00/13.00–15.30/19.00 (domenica chiuso).

, Tel. 06.25204327 - Orari: 10.00/13.00–15.30/19.00 (domenica chiuso). Via Arenula 82 , Tel. 06/68809775 – Orari: 10.00/19.00 (domenica 12/18.30).

, Tel. 06/68809775 – Orari: 10.00/19.00 (domenica 12/18.30). Viale Marconi 271 , Tel. 06.89534131 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19.00 (domenica dalle 10.30).

, Tel. 06.89534131 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19.00 (domenica dalle 10.30). Via Tuscolana 1424 , Tel. 06/71072033 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19:00 (domenica chiuso).

, Tel. 06/71072033 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19:00 (domenica chiuso). Via di Portonaccio 68 , Tel. 06.43252466 – Orari: 10.00/19.00 (domenica chiuso).

, Tel. 06.43252466 – Orari: 10.00/19.00 (domenica chiuso). Centro Commerciale “DIMA” , Tel. 06.87133905 - Orari: 10.00/14.00-15.00/18.00 (domenica chiuso).

, Tel. 06.87133905 - Orari: 10.00/14.00-15.00/18.00 (domenica chiuso). Centro Commerciale “La Romanina” , Tel. 06/72278815 – Orari: 10.00/20.30.

, Tel. 06/72278815 – Orari: 10.00/20.30. Centro Commerciale “EUROMA2” , Tel. 06/5201184 - Orari: 10.00/20.00.

, Tel. 06/5201184 - Orari: 10.00/20.00. Valmontone Outlet , Tel. 06.9597275 – Orari: 10.00/13.00-15.30/19.00.

, Tel. 06.9597275 – Orari: 10.00/13.00-15.30/19.00. Via Appia Nuova, 263-265 - Roma Tel. 06 7021227- Orari: 10.00/20.00.

- Roma Tel. 06 7021227- Orari: 10.00/20.00. Area Commerciale "Parchi della Colombo" - Roma Tel. 06.50931966- Orari: 10.00/13.00-15.00/20.00.

- Roma Tel. 06.50931966- Orari: 10.00/13.00-15.00/20.00. Via Nazionale, 195 - Roma Tel. 06.4821551- Orari: 10.00/20.00.

- Roma Tel. 06.4821551- Orari: 10.00/20.00. Area Commerciale “MARKET DA VINCI”, Orari: 10.00/20.00.

CALL CENTER AS ROMA - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30) / E-mail: documenti@asroma.it.

RICEVITORIE VIVATICKET ABILITATE AS ROMA (www.vivaticket.it).

FORO ITALICO TICKET OFFICE – VIALE DELLE OLIMPIADI NR. 61

TICKET VILLA BORGHESE – VIA GIOVANNELLI, 5 ORARI 10.00-18.00 LUN/SAB.