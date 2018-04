E' febbre da Roma-Liverpool: sacchi a pelo e lunghe file, è caccia al biglietto

E' febbre per Roma-Liverpool. Sono già più di 20mila tagliandi sono andati via in prelazione che terminerà oggi alle 23.59. Da domani al via la vendita libera, dalle 10, e sarà possibile acquistarli anche online, ma la maggior parte dei tifosi si è organizzata con sacchi a pelo con file, dove capita, fuori agli As Roma Store.

Alcuni coraggiosi si sono "accampati" fuori il Roma Store di piazza Colonna. Qui tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi. Oltre 35mila i biglietti ancora disposizione. Contro il Barça ci sono volute otto ore per il sold out, al ritmo di circa 70 tagliandi al minuto. La sensazione è che stavolta ci vorrà meno tempo. All'Olimpico è previsto il tutto esaurito. Da Liverpool sono attesi circa 3mila tifosi.

Nel frattempo da oggi in vendita i biglietti per l'andata di Anfield Road. Per vedere Liverpool-Roma bisognerà sborsare 56 euro. Dalle 16 al via la prelazione per i soli possessori di biglietto d'ingresso per la gara Qarabag-Roma del 27-9 (con allegato titolo di viaggio per Baku o visto d'ingresso) e almeno 3 biglietti su 4 per le gare Chelsea-Roma, Atletico-Roma, Shakhtar-Roma e Barcellona-Roma.

Per esercitare tale diritto di prelazione sarà necessario recarsi dalle ore 16.00 di martedì 17, alle 19.00 di mercoledì 18 aprile esclusivamente presso il Roma Store di Via del Corso. Dalle ore 7.00 di venerdì 20, invece l'eventuale vendita libera.