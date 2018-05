Mané gioia: la Roma vince 4 a 2, protesta ma non basta. In finale ci va il Liverpool

La Roma non fa l'impresa. I giallorossi vincono 4 a 2 contro il Liverpool ma non basta e sono così i Reds ad andare in finale di Champions League. E' Sadio Mané, dopo pochi minuti, a sbloccare il match. L'autogol di James Milner, però, rimette subito il punteggio in parità. A riportare avanti gli inglesi è Georgino Wijnaldum. Ad inizio ripresa Edin Dzeko fa 2 a 2. Radja Nainggolan regala il gol dell'inutile vittoria.

L'avvio è giallorosso con El Shaarawy e Dzeko volenterosi. Al 6' il primo tiro firmato Florenzi. Sberla con il destro del terzino destro da fuori. Palla che viaggia forte verso il palo lontano. Karius controlla in tuffo la traiettoria del pallone, che corre vicino al suo palo. Alla prima occasione, però, il Liverpool passa con Mané.

Clamoroso errore di Nainggolan in impostazione: pallone regalato centralmente a Firmino e contropiede Reds in parità numerica. Il brasiliano vede il corridoio per Mané alle spalle di Manolas e manda lì il pallone. Il senegalese, a tu per tu con Alisson, lo ha freddato con un preciso mancino. E' 1 a 0. I Reds in contropiede volano e al 14' Salah impegna Alisson.

La Roma però è viva e pareggia. Cross da destra di Florenzi, sponda di Dzeko: Lovren spazza male colpisce in pieno Milner e la carambola batte Karius: 1-1. Si gioca a grande velocità e Mané sfiora ancora la rete. Al 24' Robertson ubriaca Florenzi e centra per Mané: miracolo di Alisson. Dal corner però arriva il 2 a 1 per il Liverpool.

Dzeko, con un colpo di testa all'indietro, libera Wijnaldum davanti al portiere. Tocco morbido e palla in rete. I giallorossi, storditi, ci provano allora con l'orgoglio e con una giocata di El Shaarawy: tiro deviato e palla sul palo. Al 41' è il turno di Florenzi: estrernaccio a lato. Nel secondo tempo il canovaccio tattico non cambia e con la rabbia la Roma pareggia ancora.

El Shaarawy supera Alexander-Arnold calcia e impegna Karius. La respinta del portiere non è perfetta e Dzeko non sbaglia. E' 2 a 2. Di Francesco ci crede e cambia: Under per Pellegrini. E al 60' De Rossi pesca proprio il turco che tocca debolmente da ottima posizione. Al 62' rigore negato alla Roma. Mano netta di Alexander-Arnold ad un metro dalla porta. Clamoroso.

Insiste la Roma. Prima El Shaarawy poi Dzeko sfiorano il 3 a 2. Al 75' spazio anche al giovane Antonucci: fuori El Shaarawy. Il finale è ancora romanista con diverse occasioni da rete. Al minuto 86' la Roma segna ancora. Bel pallone lavorato da Kolarov sulla sinistra. Appoggio centrale per un grandissimo destro dalla lunga distanza di Nainggolan, che lascia impietrito un pessimo Karius. E' 3 a 2.

Ma non finisce qui. Al 93' rigore per la Roma per mano di Lovren. Dal dischetto Nainggolan fa 4 a 2. E' però l'ultima emozione. La Roma ma non basta. Il Liverpool festeggia e vola a Kiev, in finale di Champions League contro il Real Madrid.

Tabellino e pagelle di Roma-Liverpool

Roma (4-3-3): Alisson 6,5; Florenzi 5,5, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6,5; Pellegrini 5,5 (54' Under 6), De Rossi 6,5 (68' Gonalons 6), Nainggolan 6; Schick 5, Dzeko 6,5, El Shaarawy 7 (75' Antonucci 6). Allenatore: Di Francesco. Panchina: Skorupski, Juan Jesus, Peres, Gerson.

Liverpool (4-3-3): Karius 5; Alexander-Arnold 4 (90' Clyne sv), Van Dijk 6, Lovren 5,5, Robertson 5,5; Wijnaldum 7, Henderson 6, Milner 6; Salah 6,5, Firmino 6 (87' Solanke sv), Mané 7 (83' Klavan sv). Allenatore: Klopp. Panchina: Mignolet, Moreno, Ings, Woodburn.

Marcatori: Mané (L), aut. Milner (R), Wijnaldum (L), Dzeko (R), 2 Nainggolan (R)

Ammoniti: Lovren (L), Florenzi (R), Robertson (L), Manolas (R)