Roma-Lione: come vedere la partita in tv e in streaming

La Roma cerca l'impersa per continua in Europa League. I ragazzi di Luciano Spalletti devono ribaltare il 4 a 2 subito in Francia e oggi 16 marzo alle ore 21:05 all'Olimpico servirà tutto il cuore giallorosso per cercare la remuntada: dove e come vedere in tv o in streaming gli ottavi di Europa League tra Lione e Roma?

Streaming Roma - Lione: link, diretta, come vedere la partita

ROMA-LIONE IN TV - Roma-Lione sarà visibile solo per chi ha un abbonamento a Sky Sport. Brutte notizie, infatti, per i tifosi giallorossi. La partita, inizialmente prevista in diretta in chiaro su Tv8, andrà in onda in diretta alle 21.05 in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD.

Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita anche in streaming su tablet, smartphone e pc attraverso il servizio SkyGO. Su Tv8 invece sarà possibile seguire "Diretta Gol Europa League", con collegamenti da tutti i campi di gioco per seguire, con rimbalzo di linea in tempo reale, tutte le azioni più importanti e le reti che determineranno l'accesso ai quarti di finale.

ROMA-LIONE IN STREAMING - Il tormentone è il solito: c'è un link per vedere la partita gratis? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che ancora esistono sono illegali.

Al termine di Roma-Lione ci sarà spazio a 'Goal Collection – Uefa Europa League' con le interviste a caldo e gli highlights di tutti gli altri incontri sempre su Sky altrimenti alle 23 gli highlights su TV8, con le interviste a caldo e gli highlight di tutti gli altri incontri in programma, con particolare attenzione alla sfida tra Rostov e Manchester United e al derby tedesco tra Schalke 04 e Borussia Monchengladbach.



PROBABILI FORMAZIONI - Spalletti si affiderà a Edin Dzeko e Mohamed Salah, supportati da Radja Nainggolan. In porta spaziona ancora al brasiliano Alisson. Nell'undici allenato da Bruno Genesio confermati i gioielli Corentin Tolisso e Alexandre Lacazette, al centro di trattative di mercato.



Roma (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manolas, Fazio, Mario Rui; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Luciano Spalletti.

Lione (4-3-3) : Lopes; Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons, Tousart; Fekir, Lacazette, Valbuena. Allenatore: Bruno Génèsio.

I PUB - Per chi non ha Sky la soluzione potrebbe essere il pub. Tanti quelli che oggi si riempiranno per far vedere la partita. Se avete o gestite un pub o un ristorante che trasmette la partita e volete segnalarcelo scrivete a romatoday@citynews.it e saremo felici di aggiungere il vostro esercizio commerciale.

