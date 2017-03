Adieu Europa League, la rimonta della Roma riesce a metà. Festa Lione

La Roma vince 2 a 1 contro il Lione, nel ritorno degli ottavi di Europa League ma viene eliminata. Si parte subito a mille con i gol di Mouctar Diakhaby e Kevin Strootman. Nella ripresa l'autorete di Lucas Tousart regala una mezzora di passione.

Si respira aria di impresa all'Olimpico. La Roma parte subito forte ma Lopes nei primi 12 minuti è super prima su Rudiger, che colpisce anche la traversa, e poi su Salah. Come all'andata, però, è il Lione a sbloccare la gara. E, come sette giorni fa, a sbloccare il match è Diakhaby che di testa svetta su tutti battendo Alisson.

La Roma non si perde d'animo e pareggia subito con Strootman. L'olandese trasforma in gol una punizione di De Rossi. E' 1 a 1 dopo 18 minuti. Si gioca a grande intensità. Al 32' ci prova Nainggolan: palla fuori di poco. Nel finale di primo tempo la Roma ha altre due ghiotte chance ma Strootman e Dzeko sbattono contro il muro eretto da Lopes.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia. Al 47' Nainggolan ci prova, ma Lopes vola e salva il Lione. Spalletti ha bisogno di una svolta e cambia inserendo El Shaarawy per Bruno Peres. E la svolta arriva poco dopo. L'ex Genoa crossa al centro e Tousart manda nella sua porta: 2 a 1 e Olimpico che esplode. Spalletti allora ci crede e spinge con Perotti per Mario Rui.

Il Lione, però, non cede e in contropiede con Tolisso sfiora la rete. Al minuto 83' Spalletti prova la carta Totti per l'attacco disperato. I giallorossi ci provano con il cuore ma sbattono contro il muro eretto dai francesi. Passa il Lione. Roma eliminata dall'Europa League.

TABELLINO E PAGELLE

Roma (3-4-2-1): Alisson 6,5; Fazio 6, Rudiger 6, Manolas 5,5; Bruno Peres 5 (59' El Shaarawy 6,5), De Rossi 6,5 (87' Totti sv), Strootman 7, Mario Rui 6 (76' Perotti 6); Nainggolan 6, Salah 5,5; Dzeko 4,5. Panchina: Szczesny, Juan Jesus, Paredes, Emerson. Panchina: Spalletti.

Lione (4-2-3-1): Lopes 7,5; Jallet 6, Mammana 6 (77' Yanga-Mbiwa 6), Diakhaby 6,5, Morel 6; Tousart 5, Gonalons 6,5; Cornet 5,5, Tolisso 6, Valbuena 6,5 (90' Rafael sv); Lacazette 5,5 (83' Fekir sv). Panchina: Gorgelin, Ghezzal, Darder, Ferri. Panchina: Genesio.

Marcatori: Diakhaby (L), Strootman (R), aut. Tousart (R)

Ammoniti: Manolas (R), Nainggolan (R), Strootman (R), Tousart (L), Mammana (L), Gonalons (L), Lopes (L), Perotti (R)