Roma-Lazio: sfottò da derby sui social, da Kolarov 71 al tacco di Pellegrini

Il derby della Capitale si è giocato e si continua a disputare anche a colpi di post sui social, fino all'ultima graffiante battutina. E in questo campo è difficile stabilire un vincitore, ma di sicuro l'argomento più trattato si conosce: un ex come Kolarov che segna, per giunta al 71'(qualcuno ha detto Lulic?) non poteva di certo passare inosservato.

Inoltre realizza il gol decisivo, quel 2-1 che ha stroncato sul nascere le ritrovate speranze biancocelesti dopo il pareggio firmato da Immobile.

E così l'esultanza di Kolarov assurge a poster di questo derby, senza nulla togliere al tacco di Pellegrini, all'errore poi ampiamente perdonato di Fazio, al guizzo di Ciro. Di seguito una carrellata di tweet sul tema, pescati tra i migliori in circolazione.

Da una parte uno sfregio a vita e dall'altra uno dei tanti derby che ho perso. Me tengo il primo dove se alza un trofeo!#sfregiatiavita pic.twitter.com/RL7mUIT4Mp — Andry (@Andry788) 29 settembre 2018