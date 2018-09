Roma-Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Di Francesco e Inzaghi

Roma e Lazio sono pronte per il derby della 7^ giornata di Serie A. I biancocelesti voglio continuare la striscia positiva dopo le vittoria in campionato e quella in Europa League. Eusebio Di Francesco, invece, si gioca il suo futuro e lo farà con la formazione migliore, anche grazie all'entusiasmo dei tre punti ottenuti contro il Frosinone.

Le ultime da Roma-Lazio

Scontato il ritorno di Dzeko dal 1', così come quello di Florenzi. Di Francesco, per il resto, potrebbe dare fiducia ai giocatori che hanno battuto il Frosinone, scacciando i venti della crisi in casa giallorossa. Ancora fuori causa Perotti. Resta il dubbio Manolas, ma il greco dovrebbe farcela.

Dopo il turnover contro l'Udinese, Simone Inzaghi rilancia invece dal 1' Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Immobile. In difesa Radu torna arruolabile dopo l'infortunio di Empoli e completerà il pacchetto a tre con Luiz Felipe e Acerbi. Occhio alla grande sorpresa: Caicedo è stato provato con Immobile e potrebbe scalzare Luis Alberto. Il dubbio resta.

Le formazioni di Roma-Lazio

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; Lor. Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto: Immobile.