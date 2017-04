Roma-Lazio, probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Spalletti

Roma e Lazio si sfidano nel derby della Capitale del 30 aprile. La squadra di Trigoria ha vinto gli ultimi quattro derby di campionato, segnando sempre almeno due reti in ogni match e subendone due in totale nel parziale. Più in generale, l'ultimo derby vinto dalla Lazio in Serie A risale all'11 novembre 2012: da allora cinque vittorie giallorosse e tre pareggi.

QUI ROMA - De Rossi ce la fa e sarà titolare in mediana con Strootman. In attacco Salah, Nainggolan e Dzeko sicuri del posto. Fasce di difesa affidate a Rudiger e Emerson, mentre in avanti potrebbe arrivare la conferma dal 1' minuto per El Shaarawy in caso di 4-2-3-1.

QUI LAZIO - Sempre fuori Marchetti (in porta c'è Strakosha). Inzaghi dovrà risolvere tre dubbi, uno per ruolo: in difesa c'è da scegliere tra Radu e Bastos (favorito), sulla fascia tra Lulic (in vantaggio) e Lukaku e in attacco tra Felipe Anderson e Keita, che dovrebbe finire in panchina nonostante la tripletta col Palermo. Wallace preferito a Hoedt.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi