Roma-Lazio, pagelle giallorosse: De Rossi lotta. Male Emerson e Fazio

La Roma perde 3 a 1 contro la Lazio, nel derby della Capitale. I giallorossi partono bene ma è Keita Balde Diao a sbloccare subito il match. Prima dell'intervallo Daniele De Rossi, su rigore contestato, pareggia i conti. Ad inizio ripresa Dusan Basta fa 2 a 1 e ancora gol di Keita nel finale.

Szczesny 6,5 - Il portiere polacco, che non sarà riscattato, gioca il suo ultimo derby della Capitale. Sul gol di Keita parte in ritardo e si fa beffare sul suo palo con un tiro debole. Bravo poco dopo, due volte, su dei tiri velenosi di Parolo. Grazie a lui la Roma resta a galla ma non può nulla sul 2 a 1 di Basta.