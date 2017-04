Coppa Italia, Lotito: "Curva Nord ha vinto anche derby delle coreografie"

La Lazio continua a festeggiare la qualificazione in finale di Coppa Italia e la sconfitta indolore nel derby. Dopo la partita di ieri a Formello circa trecento tifosi hanno esaltato le gesta dei loro eroi.

Entusiamo che ha coinvolto anche il presidente Claudio Lotito: ''Un grande ringraziamento da parte del presidente alla squadra e ai tecnici per la prestazione. Un grandissimo ringraziamento ai tifosi e un particolare abbraccio alla Curva Nord e Distinti che anche loro hanno vinto il Derby della coreografia rispetto alla Curva Sud della Roma e col loro tifo composto e rispettoso delle regole hanno costituito il 12esimo uomo in campo e un valore aggiunto per la squadra e per la società".

Il tifo caldo della Lazio, infatti, ha sventolato vessilli biancocelesti ed esposto uno striscione: "Da sempre il vostro incubo peggiore". I romanisti, invece, hanno risposto con bandiere e un "Bentornata Curva Sud".