Roma-Lazio, parola agli allenatori: Inzaghi ammette la sconfitta, Di Francesco gongola

La Roma conferma, con la vittoria del derby, di aver superato le difficoltà che si trascinava da inizio campionato. La Lazio, invece subisce un pericoloso colpo d'arresto, che però non sembra preoccupare il tecnico biancoceleste per quanto riguarda l'approccio ai prossimi impegni stagionali.

Il tacco di Pellegrini, forse il giocatore che aveva più deluso i tifosi romanisti finora, mette la partita in discesa sul finire della prima frazione di gioco. Nella ripresa il pareggio di Immobile (67') non dura molto. Perché dopo 4 minuti Kolarov è implacabile (come quasi sempre) su punizione. Chiude i giochi sul 3-1 Fazio, facendosi perdonare l'errore commesso in occasione del gol della Lazio.

Di Francesco: "Ci toglieremo tante soddisfazioni"

Il tecnico giallorosso ai micorfoni di Sky non nasconde l'orgoglio: "Cosa è successo dopo Bologna? La scelta di portare la squadra in ritiro è stata importante. I ragazzi hanno giocato un derby da uomini, hanno reagito come avevo chiesto, tirando fuori qualcosina in più. Ci attacchiamo tanto all'allentore, al mercato, invece dobbiamo lavorare così con questa abneganzione. Questo è l'atteggiamento che ci porterà a toglierci tante soddisfazioni. Questa squadra sta crescendo. Abbiamo lavorato tanto. Voglio vedere una squadra che entra sempre in campo come oggi. Pellegrini sapeva di poter essere un sostituto sia di De Rossi che di Pastore, era pronto, sapeva cosa fare. Il Flaco ha avuto un problemino al polpaccio, non so se lo stesso dell'altra volta. In Champions la vedo difficile recuperarlo, ma mai dire mai".

Kolarov: "Abbiamo vinto meritatamente"

Parla anche Kolarov, ancora una volta decisivo: "È stato Importante vincere per noi stessi. Io anche prima ero convinto della nostra forza. Abbiamo vinto meritatamente. Sono contento per la prestazione, per i tifosi, per me e per i compagni. Io cerco di fare sempre il mio massimo.

L'anno scorso da dicembre a febbraio non abbiamo vinto una partita. Quest'anno la crisi è venuta prima, ma dovevamo comunque vincere contro alcune squadre. Che dirò a Pellegrini? Quello che dico sempre, visto che sono uno dei più anziani: il problema non è sbagliare, ma non riprovare subito a far le cose per bene, casomai. Lorenzo ha tanta pressione, ma oggi ha dimostrato di saperla reggere. È molto forte".

Inzaghi: "La Roma ha meritato: molta più cattiveria"

Simone Inzaghi non cerca alibi ed ammette la sconfitta: "La Roma ha avuto più cattiveria della Lazio. CI ha creduto di più. Abbiamo preso tre gol da calci piazzati. Avevamo raggiunto meritatamente il pareggio, però poi ci ha condannati la punizione di Kolarov. Avere più possesso palla non è bastato. Ci servirà da lezione e reagiremo come abbiamo sempre fatto. Una volta sull'1-1 l'inerzia della partita poteva cambiare, peccato aver preso gol dopo soli 3 minuti. Ma questo è il calcio, non regala nulla. La Roma ha vinto meritatamente perché è stata più cattiva. Abbiamo fatto 20 minuti molto buoni dove gli episodi non ci sono stati favorevoli, ma non cerco alcuna alibi. La squadra è stata bene in campo, ma serviva di più".

Parolo: "Partita decia dai momenti, fa male"

Marco Parolo invece commenta così ai microfoni di LazioStyle Channel: “Questa è stata una partita decisa dai momenti e nulla più. Nel secondo tempo le cose sarebbero pure potute cambiare, ma ci è mancata la fortuna in area di rigore. Non c’è molto da dire. È una sconfitta che fa male. Ci dispiace soprattutto per i tifosi. Adesso però dobbiamo guardare avanti e ripartire, analizzando la partita fra di noi. Inzaghi? Era arrabbiato perchè quando giochi e non segni ti arrabbi, come normale che sia. Sopratutto se poco dopo vai sotto nel risultato”.