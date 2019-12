Roma-Lazio, al via la vendita dei biglietti per il derby del 26 gennaio

La Roma ha comunicato che da oggi alle ore 12:00 sono in vendita i biglietti del derby contro la Lazio, in programma domenica 26 gennaio alle ore 18:00.

Previste anche diverse riduzioni. Under 14: sconto del 20% per tutti ragazzi nati a partire dal 1/1/2006. Junior Club: sconto del 10% per tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 1/1/2002). Pacchetto Famiglia: tariffe speciali dedicate alle famiglie. Sconto del 30% per l’adulto e 40% per l’Under 14. Il pacchetto minimo prevede l’acquisto contestuale di almeno 2 biglietti (pacchetto minimo obbligatorio 1 Adulto + 1 Under 14).

Per acquistare biglietti presso i punti vendita è obbligatorio esibire un valido documento d’identità da parte dell’acquirente. Per eventuali altri intestatari è sufficiente una fotocopia del documento. Potranno essere acquistati massimo 4 biglietti a persona. Qui i dettagli.