Vola Lazio vola: è finale di Coppa Italia. Roma vittoria inutile, mai una gioia

La Lazio perde 3 a 2 contro la Roma, nella semifinale di ritorno del derby e vola in finale di Coppa Italia grazie al 2 a 0 dell'andata. In un Olimpico con di nuovo le curve piene è Sergej Milinkovic-Savic a sbloccare la sfida, pareggiata prima dell'intervallo da Stephan El Shaarawy. Nella ripresa Ciro Immobile riporta i biancocelesti avanti, ma Moahamed Salah con una doppietta regala l'inutile vittoria ai giallorossi. La squadra di Simone Inzaghi festeggia.

PRIMO TEMPO - Spalletti schiera i suoi con la difesa a 4. A centrocampo c'è Paredes e a sinistra El Shaarawy. Risponde Inzaghi con Wallace e Bastos in difesa e Anderson vicino a Immobile. A fare la partita, come da pronostico, è la Roma con la Lazio che chiude per giocare in contropiede. Al 3' prima palla gol clamorosa per Dzeko che manca, da pochi passi, l'uno a zero. Due minuti dopo risponde Immobile che con una zampata fa venire i brividi ad Alisson.

La squadra di Inzaghi, ben messa in campo, resiste e in contropiede trova il gol dell'uno a zero. Gran parte del merito a Immobile che vince il contrasto aereo con Manolas. Palla che resta lì: sul tiro di punta grande parata di Alisson, ma sulla respinta è facile per Milinkovic-Savic sbloccare la gara con la porta sguarnita. Grande festa nella panchina laziale.

Al 43' la Roma pareggia con El Shaarawy. Errore di De Vrij che rinvia cortissimo. La sfera arriva proprio sul destro al volo di El Shaarawy, che non lascia scampo a Strakosha, battuto all'angolino basso. E' prima prima dell'intervallo.