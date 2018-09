Paradiso Roma, inferno Lazio: 3 a 1 e addio crisi. La capitale è giallorossa

La Roma batte la Lazio 3 a 1 e vince il derby della 7^ giornata di Serie A. Ad aprire le danze è Lorenzo Pellegrini, entrato nella ripresa, che di tacco firme l'uno a zero. Nella ripresa Ciro Immobile pareggia i conti ma subito dopo Aleksandar Kolarov fa subito gol riportando avanti i giallorossi. Nel finale è Federico Fazio che certifica la vittoria romanista nel derby e i tre punti

L'avvio di gara è molto maschio con le due squadre che combattono per prendersi il centrocampo, ma perdono anche diversi palloni nelle rispettive trequarti offensive. Al 17' la prima vera chance è della Lazio che, dopo una buona porta al tiro Marusic: palla in corner. Dall'angolo che ne segue Santon, con la schiena, salva la Roma su un bel tiro di Immobile.

La partita, intorno al 20', si accende. Strakosha è super prima su Dzeko, poi su Pastore. Poi è il turno di Olsen di dire no a Immobile. Al 37' primo cambio del derby: fuori Pastore, infortunato, e dentro Pellegrini. E' proprio lui l'uomo che, dopo un mischione in area, di tacco, sblocca il derby: è 1 a 0 prima dell'intervallo.

Nella ripresa Inzaghi per ribaltare la gara getta nella mischia Correa e Badelj per Parolo e Luis Alberto. La Lazio, a testa bassa, carica. Al 67' Immobile pareggia. Errore clamoroso di Fazio, che sbaglia il retropassaggio e serve Immobile: il numero 17 incrocia e supera Olsen. La Roma però non molla e passa di nuovo in vantaggio, poco dopo, con una punizione di Kolarov: è 2 a 1. Nel finale Inzaghi le prova tutte con Caicedo per Lulic ma è la Roma a segnare ancora, stavolta con Fazio. E' il 3 a 1 finale che decide il derby. Vince la Roma, con merito. Male la Lazio.

ROMA (4-2-3-1): Olsen 6,5; Santon 6,5, Manolas 6,5, Fazio 6, Kolarov 5,5; De Rossi 6,5 (74' Cristante 6), Nzonzi 6; Florenzi 6 (82' Juan Jesus sv), Pastore 6 (37' Pellegrini 8), El Shaarawy 5,5; Dzeko 5,5. A disp. Mirante, Fuzato, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Under, Kluivert, Schick. All. Di Francesco.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 5; Caceres 5, Acerbi 5,5, Luiz Felipe 5,5; Marusic 6, Parolo 5,5 (54' Badelj 5,5), Leiva 6, Milinkovic-Savic 5, Lulic 6,5 (80' Caicedo sv); Luis Alberto 5 (54' Correa 6); Immobile 7. A disp. Proto, Bastos, Wallace, Basta, Patric, Murgia, Cataldi, Durmisi, Berisha. All. Inzaghi.

MARCATORI: Pellegrini (R), Immobile (L), Kolarov (R), Fazio (R)

AMMONITI: Olsen (R), Dzeko (R), Badelj (L)