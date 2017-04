Rigore per la Roma, ma non Basta. Vince la Lazio, la città è biancoceleste

La Lazio vince 3 a 1 contro la Roma il derby della 33^ giornata di Serie A. La gara dell'Olimpico viene infiammata subito da Keita Balde Diao dopo 12 minuti. Prima dell'intervallo Daniele De Rossi pareggia su rigore contestato. Ad inizio ripresa Dusan Basta fa 2 a 1. Nel finale ancora una gioia per Keita.

PRIMO TEMPO - Tante sorprese dal primo minuto con Inzaghi costretto a rinunciare ad Immobile per via di un attacco influenzale. Giorno speciale per Totti, questo potrebbe essere il suo ultimo derby da calciatore della Roma. La squadra di Spalletti parte forte e dopo due minuti Strootman persca Dzeko, bravo a liberarsi di De Vrij ma un super Strakosha gli nega il gol. Al minuto 8 guizzo di Salah che scappa a Lukaku e tira: bravo Strakosha.

La Lazio, però, al 12' passa con Keita. Giocata del numero 14 dal limite dell'area che beffa Fazio e Emersone: conclusione rasoterra e Szczesny sorpreso. Gran gol dell'attaccante biancoceleste. E' 1 a 0. Al 18' ci prova anche Parolo trenta metri palla al piede e conclusione dalla distanza! Palla deviata in corner da Szczesny.

La Roma, stordita, prova una reazione d'orgoglio. Il muro della Lazio, però, rende difficile la vita agli avanti della Roma. Al 36' contropiede di Keita che porta al tiro Parolo: Roma salvata da una bella parata di Szczesny. Al 42' Lukaku alza bandiera bianca, al suo porto Felipe Anderson. Prima dell'intervallo arriva il pari della Roma.

Scivolata di Wallace, Strootman cade senza contato: per Orsato è rigore. Decisione più che contestata dai biancocelesti. Dal dischetto va De Rossi che non sbaglia: è 1 a 1 primo dell'intervallo.