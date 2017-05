Roma-Juventus, probabili formazioni: Spalletti sfida Allegri senza Dzeko

Roma e Juventus si sfidano nel big match della 36^ giornata di Serie A. Sfida tra le squadre che hanno subito meno gol su palla inattiva in questo campionato. Due volte nella storia della Serie A Roma e Juventus si sono affrontate dopo la 35ª giornata: nel 1948/49 (36ª) e nel 2013/14 (37ª), con due vittorie per i bianconeri all’Olimpico (entrambe per 1-0).

QUI ROMA - È emergenza per Spalletti che dovrà rinunciare a Dzeko (lesione polpaccio), Strootman (squalificato). In forse anche Nainggolan. In difesa ritorna Rudiger. Probabile l'utilizzo di El Sharaawy e Perotti, alle spalle di Salah (punta centrale).

QUI JUVENTUS - Fuori Khedira (infortunio muscolare rimediato contro il Monaco in Champions), e Marchisio molto probabilmente giocheranno Pjanic, squalificato in coppa Italia, e uno tra Sturaro o Rincon. In difesa, Allegri potrebbe far rifiatare Bonucci e buttare nella mischia Benatia. Dovrebbe essere rilanciato in attacco dal 1' in campionato Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Emerson; De Rossi, Paredes, Nainggolan; El Shaarawy, Perotti, Salah. Allenatore: Spalletti.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Asamoah; Rincon, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain Allenatore: Allegri.