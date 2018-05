Roma-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Di Francesco e Allegri

Juventus e Roma danno vita al posticipo della 37^ giornata di Serie A. Quello dell'Olimpico sarà un match con meno tifosi biancoceri vista la protesta per il caro biglietti. I giallorossi sono alla ricerca di un punto per la qualificazione alla prossima Champions League. Ai campioni d'Italia manca ancora un punticino per festeggiare lo Scudetto.

Le ultime su Roma-Juventus

Nella Roma, in difesa, torna Florenzi, ma resta out Manolas, al suo posto Juan Jesus. In attacco, con Under e Dzeko ci sarà El Shaarawy: poche chance per Perotti. A centrocampo torna a disposizione Strootman ed entra in ballottaggio con Pellegrini. Nella Juve out l'infortunato Chiellini oltre allo squalificato Cuadrado.

Rispetto all'undici titolare della finale di Coppa Italia, dovrebbero rientrare dal 1' Rugani e Alex Sandro. Confermati i titolarissimi a centrocampo, in attacco stavolta a rifiatare potrebbe essere Mandzukic, con Higuain al centro di un tridente completato da Douglas Costa e Dybala.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuain.