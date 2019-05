Roma-Juventus: probabili formazioni, Ranieri sfida Allegri per rincorrere la Champions

La Roma affronta la Juventus nel match della 36^ giornata di Serie A. La squadra di Allegri si presenta all'Olimpico con l'ottavo scudetto consecutivo già conquistato, mentre i ragazzi di Ranieri continuano a credere nel quarto posto, con l'Atalanta lontana solo 3 punti.

Ranieri recupera tutti gli infortunati: Santon, De Rossi, Florenzi e Perotti sono di nuovo in gruppo. Qualche dubbio in mediana, dove è da valutare l'affidabilità del capitano da inizio partita: è ballottaggio con Nzonzi per affiancare Cristante. Lorenzo Pellegrini dovrebbe giostrare ancora sulla trequarti.

Nella Juve, invece, Bernardeschi è squalificato. Allegri dovrebbe però puntare ancora sul 4-4-2, con l'avanzamento di Spinazzola sull'ala sinistra. A centrocampo Pjanic e Matuidi, Bentancur solo in panchina. Di nuovo arruolabili anche Emre Can e soprattutto Dybala che potrebbe giocare subito titolare al posto dell'influenzato Kean.

Le formazioni di Roma-Juventus

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.



