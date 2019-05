Roma-Juventus 2-0 | Florenzi e Dzeko segnano, Mirante para: l'obiettivo Champions resta vivo

La Roma vince 2 a 0 contro la Juventus, nel posticipo della 35^ giornata di Serie A. I campioni d'Italia partono forte e sfiorano subito il gol: ottima transizione da parte dei bianconeri, Emre Can serve Cuadrado praticamente solo, che però si fa ipnotizzare da Mirante. Al 16' Ronaldo semina il panico nella difesa giallorossa e serve Dybala che apre il piatto mancino sul secondo palo: Mirante è ancora super.

La Roma, prova a reagire con Pellegrini, ma è ancora la Juve a sfiorare la rete con Dybala ma Mirante e il palo dicono no. Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia. La Juve fa sempre la partita, segna ma il guardalinee annulla la rete di Ronaldo mentre al 66' è ancora Mirante a salvare, questa volta su Emre Can. I giallorossi, invece si affidano agli strappi i El Shaarawy.

Al 77', quasi a sorpresa, la Roma passa. Under e Florenzi recuperano un gran pallone sulla corsia destra: passaggio per Dzeko che lancia il numero 24 nello spazio, scavetto sotto sull'uscita di Szczesny e palla che carambola in rete: è 1 a 0.

Nel finale Dzeko chiude la pratica. Contropiede orchestrato in maniera perfetta dalla Roma, Under serve Dzeko praticamente solo: piatto di prima intenzione, Szczesny non può farci nulla. E' il 2 a 0 finale.

Il tabellino di Roma-Juventus

Roma (4-3-3) - Mirante 8; Florenzi 7, Manolas 6, Fazio 6,5, Kolarov 6; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6,5, Pellegrini 6 (67' Cristante 6), Kluivert 5,5 (76' Under 6.5), Dzeko 7, El Shaarawy 6. Allenatore: Ranieri.

Juventus (4-3-3) - Szczesny 6; De Sciglio 6 (84' Cancelo 6), Caceres 5,5, Chiellini 5,5, Spinazzola 6; Emre Can 5,5, Pjanic 5,5 (71' Bentancur 6), Matuidi 6,5 (84' Alex Sandro 6); Cuadrado 5,5, Dybala 5,5, Cristiano Ronaldo 6. Allenatore: Allegri.

Marcatori: Florenzi (R)

Ammoniti: Dzeko (R), Emre Can (J), Zaniolo (R), Kolarov (R)

Le pagelle di Roma-Juventus

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!