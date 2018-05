Stasera volemose bene: la Juve festeggia lo Scudetto all'Olimpico, la Roma ci sta

La Juventus pareggia 0 a 0 contro la Roma nel posticipo della 37^ giornata di Serie A e si laurea campione d'Italia. All'Olimpico si gioca una gara piacevole. Nella ripresa Radja Nainggolan viene espulso. Festeggiano anche i giallorossi già in Champions League.

Di Francesco punta sul 4-3-3, schierando dal primo minuto Under ed El Shaarawy a supporto di Dzeko. Nei bianconeri Higuain titolare: alle sue spalle agiranno Mandzukic, Bernardeschi e Dybala. L'avvio è romanista con un ritmo alto, palloni recuperati ma anche occasioni sprecate. Allegri, furioso, sprona così i suoi. I primi tiri sono di Dzeko e Nainggolan ma la mira è sempre sballata.

La partita è equilibrata. Al 25' Pellegrini ci prova, palla larga. Al 34' prima iniziativa di Dybala che scappa via a Fazio e anticipa la conclusione: palla fuori. Poco dopo ci prova anche Bernardeschi. Ad inizio secondo tempo la Juve va in gol con Dybala ma il guardalinee annulla per fuorigioco. Al 65' sprint di Kolarov che calcia ma senza fortuna. Allegri prova a cambiare marcia ai suoi con Douglas Costa.

Al 70' Nainggolan, già ammonito, stende Dybala: è rosso e Roma in 10. I ritmi calano. La Juve amministra e la Roma arretra. Al minuto 80 chance per Douglas Costa: palla alta. Nel finale spazio anche ai giovani Bentancur e Schick. La partita non ha più molto da dire.

Il tabellino di Roma-Juventus

Roma (4-3-3): Alisson 6; Florenzi 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Nainggolan 5, De Rossi 6,5 (81' Strootman sv), Pellegrini 6 (72' Gonalons 6); Under 6,5 (81' Schick 6), Dzeko 6, El Shaarawy 5,5. A disp.: Lobont, Skorupski, Manolas Capradossi, Luca Pellegrini, J.Silva, Gerson, Perotti, Antonucci. All.: Eusebio Di Francesco.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny 6; De Sciglio 6, Rugani 6, Barzagli 6,5, Alex Sandro 6,5; Matuidi 6, Pjanic 5,5; Bernardeschi 6 (67' Douglas Costa 6), Dybala 6,5, Mandzukic 5,5 (81' Bentancur 6); Higuain 5,5. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Lichtsteiner, Chiellini, Howedes, Benatia, Asamoah, Sturaro, Marchisio. All.: Massimiliano Allegri.

Espulso: Nainggolan (R)

Ammoniti: Pjanic (J), Alex Sandro (J), Juan Jesus (R)